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Тишкин Василий Меркуриев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Тишкин
Имя
Василий
Отчество
Меркуриев
Дата исполнения приговора
12 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 404
Источник
Скан
Оригинальная запись
139982. ТИШКИНЪ, ВАСИЛІЙ МЕРКУРІЕВЪ. К. Скопин. у., Павелецк. в., с. Кремлева, 36 л.; — Москов. С. П. 5 Сент. 909, 51 и 3 п. 1 ч. 129 Уг. У., тюр. 2 м. Исп. 12 Окт. 909.

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