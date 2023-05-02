Флейшер Файга Мошкова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Флейшер
- Имя
- Файга
- Отчество
- Мошкова
- Дата исполнения приговора
- 11 июнь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 427
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140576. ФЛЕЙШЕРЪ, ФАЙГА МОШКОВА. Мщ. пос. Карчевъ, гм. Отвоцкъ, Новоминск. у., 46 л., рд. въ пос. Гури-Кальваніи, Гроецк. у.; — Варшав. С. П., 169 и 172 М., тюр. 2 м. Исп. 11 Іюня 909.
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