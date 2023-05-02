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Флейшер Файга Мошкова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Флейшер
Имя
Файга
Отчество
Мошкова
Дата исполнения приговора
11 июнь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 427
Источник
Скан
Оригинальная запись
140576. ФЛЕЙШЕРЪ, ФАЙГА МОШКОВА. Мщ. пос. Карчевъ, гм. Отвоцкъ, Новоминск. у., 46 л., рд. въ пос. Гури-Кальваніи, Гроецк. у.; — Варшав. С. П., 169 и 172 М., тюр. 2 м. Исп. 11 Іюня 909.

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