Худяков Егор Петрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Худяков
- Имя
- Егор
- Отчество
- Петрович
- Дата исполнения приговора
- 28 февраль 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 379
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13014. ХУДЯКОВ ЕГОР ПЕТРОВИЧ, 29 л., б. Екатеринбургск. г., Камышловск. у., Пышминск. в., д. Устьяпки. Н. С. 3 уч. б. Камышловск. у. Ст. 140б, пор. пр. 3 г. Срок вступл. приг. в закон. силу не указ., осужд. 28/ІІ—24.
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