Чайка Николай Власов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чайка
- Имя
- Николай
- Отчество
- Власов
- Дата исполнения приговора
- 07 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 444
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141048. ЧАЙКА, НИКОЛАЙ ВЛАСОВЪ. К. Кременецк. у., Заруденск. в., с. Колодна, 24 л.; — Луцк. О. С. 20 Окт. 909, 1 ч. 1647 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 7 Нояб. 909.
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