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Чайка Николай Власов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чайка
Имя
Николай
Отчество
Власов
Дата исполнения приговора
07 ноябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 444
Источник
Скан
Оригинальная запись
141048. ЧАЙКА, НИКОЛАЙ ВЛАСОВЪ. К. Кременецк. у., Заруденск. в., с. Колодна, 24 л.; — Луцк. О. С. 20 Окт. 909, 1 ч. 1647 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 7 Нояб. 909.

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