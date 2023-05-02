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Белоушко Онуфрий Максимов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Белоушко
Имя
Онуфрий
Отчество
Максимов
Дата исполнения приговора
17 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 46
Источник
Скан
Оригинальная запись
45578. БѢЛОУШКО, ОНУФРІЙ МАКСИмовъ. К. Бобруйск. у., Городковск. в., д. Глуши, 23 л.; — М. С. 7 уч. Екатеринодар. окр., 169 и 1 п. 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 17 Мая 905.

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