Нагачин Иван Дмитриевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Нагачин
- Имя
- Иван
- Отчество
- Дмитриевич
- Дата исполнения приговора
- 29 март 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 181
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 27053. НАГАЧИН, ИВАН ДМИТРИЕВИЧ, 42 л. Гр. Городищенск. у., Павловск. в., с. Куракино; — Н. С. 1 уч. Городищенск. у. Самогон., лиш. св. 6 м., с зач. 19 д. пр. з. Исп. 29 марта 920.
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