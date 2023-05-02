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Вавриш Савелий Корнилович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Вавриш
Имя
Савелий
Отчество
Корнилович
Дата исполнения приговора
05 октябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 26
Источник
Скан
Оригинальная запись
968. Вавриш Савелий Корнилович, 22 л., Барнаульск. окр., Сорокинск. в и с. В. Т. 19 Приморск. стр. корп. Ст. ст. 1 ч. 2, 2 ч. 4. П. В. П. лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 5/Х—26.

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