Воробьев Лазарь Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Воробьев
- Имя
- Лазарь
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 24 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 77
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 144195. ВОРОБЬЕВЪ, ЛАЗАРЬ ВАСИЛЬевъ. К. Бійск. у. и в., д. Южаковой, 25 л., рд. Челябинск. у., Каменск. в., въ с. Булковскомъ; — Томск. О. С., 134, 135, 148, 152, 13, 1 Ч. 1655 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 24 Окт. 909. | 908 2101 1 ч. 1655 У. | 903 11468 1647 У. | 905 30778 169 М.
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