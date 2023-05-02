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Ивачев Степан Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ивачев
Имя
Степан
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
08 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 150
Источник
Скан
Оригинальная запись
5234. ИВАЧЕВ СТЕПАН ИВАНОВИЧ, 21 г., б. Петроградск. у., Октябрьск. в., с. Никольского. Особ. Кам. Н. С. б. Петроградск. у. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 2 г. Исп. 8 октября 923.

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