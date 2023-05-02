Ивачев Степан Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ивачев
- Имя
- Степан
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 08 октябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 150
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5234. ИВАЧЕВ СТЕПАН ИВАНОВИЧ, 21 г., б. Петроградск. у., Октябрьск. в., с. Никольского. Особ. Кам. Н. С. б. Петроградск. у. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 2 г. Исп. 8 октября 923.
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