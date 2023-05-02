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Чирков Сергей Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чирков
Имя
Сергей
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
14 ноябрь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 251
Источник
Скан
Оригинальная запись
8040. ЧИРКОВ, СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, 21 г. Гр. Тамбовск. г.; - Московск. Ревтриб. Контрреволюц. агитац., прин. раб. 5 л. Исп. 14 нояб. 919.

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