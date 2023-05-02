Чирков Сергей Николаевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чирков
- Имя
- Сергей
- Отчество
- Николаевич
- Дата исполнения приговора
- 14 ноябрь 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 251
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8040. ЧИРКОВ, СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, 21 г. Гр. Тамбовск. г.; - Московск. Ревтриб. Контрреволюц. агитац., прин. раб. 5 л. Исп. 14 нояб. 919.
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