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Круглов Григорий Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Круглов
Имя
Григорий
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
20 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 202
Источник
Скан
Оригинальная запись
7097. КРУГЛОВ ГРИГОРИЙ МИХАЙЛОВИЧ, 21 г., Даниловск. у., Богородск. в., д. Чебаковой. Вологодск. Губсуд. Ст. 85 ч. 3, лиш. св. 1 г. 4 м. и пор. пр. 5 л. Исп. 20 окт. 923.

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