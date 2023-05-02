Гольда Елий Гершликов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гольда
- Имя
- Елий
- Отчество
- Гершликов
- Дата исполнения приговора
- 05 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 67
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46161. ГОЛЬДА, ЕЛІЙ (ЭЛІЯШЪ) ГЕРШЛИковъ. Мщ. пос. Водзислава, Андреев. у., 41 г.; — Гм. С, 2 окр. Мѣхов. у. (во 2 р.), 6 п. 13 и 169 М., тюр. 3 м. Исп. 5 Мая 905. | 89 19434 172 М.
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