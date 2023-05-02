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Гольда Елий Гершликов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гольда
Имя
Елий
Отчество
Гершликов
Дата исполнения приговора
05 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 67
Источник
Скан
Оригинальная запись
46161. ГОЛЬДА, ЕЛІЙ (ЭЛІЯШЪ) ГЕРШЛИковъ. Мщ. пос. Водзислава, Андреев. у., 41 г.; — Гм. С, 2 окр. Мѣхов. у. (во 2 р.), 6 п. 13 и 169 М., тюр. 3 м. Исп. 5 Мая 905. | 89 19434 172 М.

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