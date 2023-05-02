Крестьянов Сергей Кириллович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Крестьянов
- Имя
- Сергей
- Отчество
- Кириллович
- Дата исполнения приговора
- 26 октябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 200
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7031. КРЕСТЬЯНОВ СЕРГЕЙ КИРИЛЛОВИЧ, 23 л., Веневск. у., Колтобинск. в., с. Истомино, В. Т. Балтфл. и Крокрепост., Ст. 205 п. «б», лиш. св. 1 г. и пор. пр. 3 г., Исп. 26 окт. 923.
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