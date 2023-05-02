Ещенко Нестор Лукич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ещенко
- Имя
- Нестор
- Отчество
- Лукич
- Дата исполнения приговора
- 21 июнь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 90
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3101. ЕЩЕНКО НЕСТОР ЛУКИЧ, 43 л., Полтавск. г., Константиноградск. у., Великобучковск. в., с. Дубовой-Гряды. Н. С. 2 уч. Никольско-Уссурийск. у. Ст. ст. 16, 180 п. «е», лиш. св. 2 г. и пор. пр. 3 г. Срок вступл. приг. в закон. силу не указ., осужд. 21/ѴІ—24.
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