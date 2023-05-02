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Марков Алексей Дмитриевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Марков
Имя
Алексей
Отчество
Дмитриевич
Дата исполнения приговора
23 январь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 249
Источник
Скан
Оригинальная запись
8764. МАРКОВ АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ, 22 л., г. Москвы. Н. С. 13 отд. б. г. Петрограда. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 1½ г. Исп. 23 янв. 923.

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