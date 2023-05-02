Кулчин Федор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКулчин Федор Иванович

Кулчин Федор Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кулчин
Имя
Федор
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
20 апрель 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 215
Источник
Скан
Оригинальная запись
7574. КУЛЧИН ФЕДОР ИВАНОВИЧ, 22 л., Весьегонск. у., Кесемск. в., д. Абросимово. В. Т. при 48 стр. див. Московск. окр. Ст. 205а, лиш. св. 1 г. Исп. 20 апр. 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.