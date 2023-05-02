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Колемин Василий Александрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Колемин
Имя
Василий
Отчество
Александрович
Дата исполнения приговора
14 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 178
Источник
Скан
Оригинальная запись
6232. КОЛЕМИН ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 42 л., Самарск. у., Самарск. Губсуд, Ст. 85, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 5 л., Исп. 14 мая 923.

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