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Боголюбов Александр Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Боголюбов
Имя
Александр
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
23 ноябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 19
Источник
Скан
Оригинальная запись
700. Боголюбов Александр Михайлович, 27 л., Островск. у., Вышегородецк. в., д. Ждановы-Кузнецы. Тульск. Г. С. Ст. 142, лиш. св. 9 л. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 23/ХІ—26.

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