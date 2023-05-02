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Морин Александр Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Морин
Имя
Александр
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
08 июнь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 175
Источник
Скан
Оригинальная запись
26876. МОРИН, АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, 29 л. Гр. Мологск. у., Грязливецк. в., с. Нгорба; — Н. С. 6 р. Мологск. у. Кража, лиш. св. 1 г. и 3 м. Исп. 8 июня 920.

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