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Божедамов Иннокентии Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Божедамов
Имя
Иннокентии
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
14 август 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 38
Источник
Скан
Оригинальная запись
130166. БОЖЕДАМОВЪ, ИННОКЕНТІИ Ивановъ. Мщ. г. Балаганска, 51 г.; —Томск. О. С., 12, 13 и 1 п. 170¹ М., тюр. 6 м. Исп. 14 Авг. 909.

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