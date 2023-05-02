Гросвальд Эрнст Мартинов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гросвальд
- Имя
- Эрнст
- Отчество
- Мартинов
- Дата исполнения приговора
- 27 январь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 137
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 18179. ГРОСВАЛЬДЪ, ЭРНСТЪ МАРТИНОВЪ, 32 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Рижск. у., Пальтемальск. в., д. (бывш. Нурмижской); — СПБ. С. П., 20 Окт. 910, 1 ч. 1654¹ У., арест. отд. 4 г. Исп. 27 Янв. 911. | 909 5555 169 М. | 905 86911 170 М. | 907 80238 1655 У. | 905 2136 169 М.
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