Безпалов Аким Дмитриев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Безпалов
- Имя
- Аким
- Отчество
- Дмитриев
- Дата исполнения приговора
- 08 июнь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 31
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129980. БЕЗПАЛОВЪ, АКИМЪ ДМИТРІевъ. К. Симбир. у., Сельдинск. в., с. Подгородной Каменки, 65 л.; — Симбирск. О. С., 1 ч. 1655 У., арест. отд. 2 г. Исп. 8 Іюня 909. | 905 59603 170¹ М. | 904 47770 169 М.
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