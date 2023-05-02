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Чуриков Яков Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чуриков
Имя
Яков
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
26 август 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 280
Источник
Скан
Оригинальная запись
30324. ЧУРИКОВ, ЯКОВ МИХАЙЛОВИЧ, 34 л. Гр. Щигровск. у., Средне-Расховецк. в., с. Ледовского; — Н. С. 3 уч. Щигровск. у. Конокрад., лиш. св. 10 л. Осужд. 26 авг. 920.

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