Шмелев Иван Дмитриевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шмелев
- Имя
- Иван
- Отчество
- Дмитриевич
- Дата исполнения приговора
- 21 октябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 367
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12181. ШМЕЛЕВ, ИВАН ДМИТРИЕВИЧ, 26 л. Гр. Сызранск. у., Рождественск. в., д. Выползово; — Н. С. 6 уч. Сызранск. у. Покуп. самог., лиш. св. 3 г. Исп. 21 окт. 920.
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