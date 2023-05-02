Ананьев Иван Николаев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ананьев
- Имя
- Иван
- Отчество
- Николаев
- Дата исполнения приговора
- 14 июль 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 12
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129456. ананьевъ, иванъ николаевъ. К. Керенск. у., Черкасск. в. и с., 13 л.; — М. С. 4 уч. г. Новороссійска 27 Іюня 909, 11 и 169 М., тюр. 1½ м. Исп. 14 Іюля 909.
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