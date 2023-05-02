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Никитин Никофор Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Никитин
Имя
Никофор
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
02 апрель 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 258
Источник
Скан
Оригинальная запись
9545. Никитин Никофор Иванович, 20 л., Бельск. у., Земцовск. в. и д. Н. С. 6 уч. Земцовск. у. Ст. ст. 143, 196, лиш. св. 3 г. П. в. з. с. 2 апр. 926.

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