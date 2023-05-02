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Кудрин Иван Степанович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кудрин
Имя
Иван
Отчество
Степанович
Дата исполнения приговора
24 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 205
Источник
Скан
Оригинальная запись
7224. КУДРИН ИВАН СТЕПАНОВИЧ, 29 л., Воскресенск. у., Воздвиженск. в. и с. Н. С.; Особ. сес. Воскресенск. у. Ст. 114 ч. 1, лиш. св. 2 г. 1 м. Исп. 24 июля 923.

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