Гурко Петр Романович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гурко
- Имя
- Петр
- Отчество
- Романович
- Дата исполнения приговора
- 06 декабрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 104
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3597. ГУРКО ПЕТР РОМАНОВИЧ, 33 л., Смоленск. у., Руднянск. в., с. Микулино. В. Т. Западн. фронта. Ст. 76 ч. 1, лиш. св. 4 г. 3 м. 10 д. и пор. пр. 3 г. Исп. 6 дек. 923.
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