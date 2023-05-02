Бала Екатерина Касперова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бала
- Имя
- Екатерина
- Отчество
- Касперова
- Дата исполнения приговора
- 14 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 24
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129801. БАЛА, ЕКАТЕРИНА КАсПЕрова. К. Мѣховск. у., гм. Велько-Залуже, д. Подлипска-Воля, 21 г.; — Петроковск. О. С. 7 Авг. 909, 134, 135 и 1647 У., съ лиш. ос. пр. тюр. 1 г. Исп. 14 Окт. 909.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.