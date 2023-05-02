Азарных Иван Афанасьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Азарных
- Имя
- Иван
- Отчество
- Афанасьев
- Дата исполнения приговора
- 13 июнь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 7
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129336. АЗАРНЫХЪ, ИВАНЪ афанасьевъ. К. Жиздринск. у., Фоминическ. в., д. Зимничекъ, 25 л.; — У. Чл. О. С. по Жиздринск. у., 3 п. 14 и 170¹ М., тюр. 1 г. Исп. 13 Іюня 909.
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