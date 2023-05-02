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Павлов Егор Козьмич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Павлов
Имя
Егор
Отчество
Козьмич
Дата исполнения приговора
05 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 208
Источник
Скан
Оригинальная запись
7344. ПАВЛОВ ЕГОР КОЗЬМИЧ, 24 л., Медынск. у., Марксизинск. в., д. Львово. Н. С. 2 уч. Медынск. у. Ст. 81в, лиш. св. 1 г. Исп. 5 мая 923.

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