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Петров Григорий

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Петров
Имя
Григорий
Дата исполнения приговора
24 февраль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 170
Источник
Скан
Оригинальная запись
18078. ПЕТРОВ, ГРИГОРИЙ, 23 л. Гр. Торопецк. у., Старинск. в., д. Острог; — Н. С. 9 р. Торопецк. у. Кража, лиш. св. 6 м., по амн. нак. зам. пр. р. 6 м. Исп. 24 февр. 920.

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