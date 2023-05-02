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Кудинов Михаил Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кудинов
Имя
Михаил
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
19 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 205
Источник
Скан
Оригинальная запись
7217. КУДИНОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ, 26 л., Чернск. у., Мещеринск. в., с. Губарева. Тульск. Губсуд. Ст. ст. 180 п. «б», 184 ч. 2, лиш. св. 2 г. а пор. пр. 3 г. Исп. 19 окт. 923.

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