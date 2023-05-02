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Власов Павел Сергеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Власов
Имя
Павел
Отчество
Сергеев
Дата исполнения приговора
04 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 54
Источник
Скан
Оригинальная запись
45791. ВЛАСОВЪ, ПАВЕЛЪ СЕРГѢЕВЪ. К. Юрьевск. у., Петровск. в., с. Клиновъ, 11 л.; — У. Чл. Владимір. О. С., по Александров. у., 6, 11, 19, 168 и 170¹ М., въ испр. колон. до исправл., или до 18 л. возр. Исп. 4 Мая 905.

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