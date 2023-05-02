Драбинястая Евдокия Самсонова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Драбинястая
- Имя
- Евдокия
- Отчество
- Самсонова
- Дата исполнения приговора
- 20 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 82
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46566. ДРАБИНЯСТАЯ, ЕВДОКІЯ САМсонова. К. Звенигород. у., Ерковск. в., с. Юрковки, 28 л., рд. т. же у., Кизачанск. в., въ с. Казацкомъ; — Звенигород. С. М. С., Кіев. г., 169 М., тюр. 3 м., съ уменьш. на ⅓ по Выс. маниф. 904 г. Исп. 20 Мая 905.
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