Лукьянов Константин Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лукьянов
- Имя
- Константин
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 11 июль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 236
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8324. ЛУКЬЯНОВ КОНСТАНТИН ИВАНОВИЧ, 20 л., Устюженск. у., Бабаевск. п., Ст.-Никольского завода. Н. С. 5 уч. Устюженск. у. Ст. 140а., лиш. св. 3 г. и пор. пр. 3 г. Исп. 11 июля 923.
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