Кауфман Шмуль-Лейба Давидов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кауфман
- Имя
- Шмуль-Лейба
- Отчество
- Давидов
- Дата исполнения приговора
- 26 сентябрь 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 155
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 34440. КАУФМАНЪ, ШМУЛЬ-ЛЕЙБА Давидовъ. Сс.-посел. Вилюйск. окр., в. и с. Нербинскаго, 40 л., рд. Влодав. у., гм. Дебицы, въ м. Вишевцы; — М. С. 2 уч. Олекмин. золотопромышл. раіона, 170¹ М., тюр. 1½ г. Исп. 26 Сент. 907. | 88 103452 170 М. | 88 87057 270 У. | 87 51047 1654¹ У. | 84 36046 170 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.