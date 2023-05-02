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Кауфман Шмуль-Лейба Давидов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кауфман
Имя
Шмуль-Лейба
Отчество
Давидов
Дата исполнения приговора
26 сентябрь 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 155
Источник
Скан
Оригинальная запись
34440. КАУФМАНЪ, ШМУЛЬ-ЛЕЙБА Давидовъ. Сс.-посел. Вилюйск. окр., в. и с. Нербинскаго, 40 л., рд. Влодав. у., гм. Дебицы, въ м. Вишевцы; — М. С. 2 уч. Олекмин. золотопромышл. раіона, 170¹ М., тюр. 1½ г. Исп. 26 Сент. 907. | 88 103452 170 М. | 88 87057 270 У. | 87 51047 1654¹ У. | 84 36046 170 М.

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