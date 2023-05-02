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Дюбак Роман Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дюбак
Имя
Роман
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
09 март 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 70
Источник
Скан
Оригинальная запись
14772. ДЮБАК, РОМАН МИХАЙЛОВИЧ, 27 л. Австрийск. п.; — Н. С. 3 уч. Сарапульск. у. Кража, лиш. св. 6 м. Исп. 9 марта 920.

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