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Самоделов Гавриил Акимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Самоделов
Имя
Гавриил
Отчество
Акимович
Дата исполнения приговора
22 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 245
Источник
Скан
Оригинальная запись
8688. САМОДЕЛОВ ГАВРИИЛ АКИМОВИЧ, 37 л., 6. Царицынск. у., Ерзовек. в. и д. б. Царицынск. Губсуд. Ст. ст. 109 и 112 ч. 1, лиш. св. и пор. пр. 1 г. Исп. 22 авг. 923.

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