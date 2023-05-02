Кочетов Михаил Данилович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кочетов
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Данилович
- Дата исполнения приговора
- 22 февраль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 195
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6856. КОЧЕТОВ МИХАИЛ ДАНИЛОВИЧ, 31 г., Моршанск. у., Островск. в. и д., Н. С. 8 уч. Моршанск. у., Ст. 180 п. «в», лиш. св. 5 л., Исп. 22 февр. 923.
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