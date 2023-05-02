Петухов Матвей Яковлевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Петухов
- Имя
- Матвей
- Отчество
- Яковлевич
- Дата исполнения приговора
- 23 сентябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 216
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7658 ПЕТУХОВ МАТВЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ, 18 л., Чердынск. у., Вильгортск. в., д. Черносыбо. Н. С. 1 уч. Чердынск. у., Ст. 180 п. п. «б» и «в», лиш. св. и пор. пр. 2 г. Исп. 23 сент 923
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