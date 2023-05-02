Верещагин Парфентий Федоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Верещагин
- Имя
- Парфентий
- Отчество
- Федоров
- Дата исполнения приговора
- 22 март 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 73
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 47840. ВЕРЕЩАГИНЪ, ПАРФЕНТІЙ ФЕДОРОВЪ, 26 л. Лиш. ос. пр., лич. поч. гр., рд. въ Анадырск. окр.; — Кіевск. О. С., 5 Февр. 911, 152¹ и 1642 У., арест. отд. 3 г., ст. зач. 11 м. и 25 дн. предв. заключ. Исп. 22 Марта 911. 909 36575 169 М. и 1656 У. 906 9859 1642 У. | 903 30640 229 У.
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