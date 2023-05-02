Веснов Ананий Зиновьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Веснов
- Имя
- Ананий
- Отчество
- Зиновьев
- Дата исполнения приговора
- 07 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 52
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45738. ВЕСНОВЪ, АНАНІЙ ЗИНОВЬЕВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Чебоксар. у., Алымъ-Касинск. в., д. Чуркасовъ, 24 л., рд. т. же у. и в., въ с. Красномъ Ярѣ; — Казан. О. С. (въ 5 р.), 134, 135, 2 п. 1655 и 2 п. 1663 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 7 Мая 905. | 903 20524 1655 У. | 98 68088 169 М. | 900 69828 1655 У. | 97 8842 169 М.
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