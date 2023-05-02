Гусаченко Андрей Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гусаченко
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 15 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 75
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46367. ГУСАЧЕНКО, АНДРЕЙ ИВАНОВЪ. Каз. х. Манойловки, Зеньковск. в. и у., 39 л., рд. въ х. Михайловкѣ, той же в. и у.; — Новочеркасск. С. П., 134, 135 и 1 ч. 1651 У. и Выс. маниф. 904 г., съ лиш. ос. пр., тюр. 6 м. Исп. 15 Іюня 905.
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