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Дулов Константин Степанович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дулов
Имя
Константин
Отчество
Степанович
Дата исполнения приговора
30 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 120
Источник
Скан
Оригинальная запись
4189. ДУЛОВ КОНСТАНТИН СТЕПАНОВИЧ, 22 л., Слободск. у., Сезеневск. в., д. Дулята. В. Т. при 17 стр. див. Московск. окр. Ст. 206 ч. 1, лиш. св. 2 г. Исп. 30 ноября 923.

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