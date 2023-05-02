Дулов Константин Степанович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дулов
- Имя
- Константин
- Отчество
- Степанович
- Дата исполнения приговора
- 30 ноябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 120
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4189. ДУЛОВ КОНСТАНТИН СТЕПАНОВИЧ, 22 л., Слободск. у., Сезеневск. в., д. Дулята. В. Т. при 17 стр. див. Московск. окр. Ст. 206 ч. 1, лиш. св. 2 г. Исп. 30 ноября 923.
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