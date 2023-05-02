Романюк Савва Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Романюк
- Имя
- Савва
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 16 апрель 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 257
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44653. РОМАНЮКЪ, САВВА ИВАНОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Кременецк. у., Будеражск. в., с. Большой-Мощаницы, 29 л.; — Луцк. О. С., 1 п. 2 ч. 133, 1641 и 1654 У., по слож. съ наказ. по приг., напеч. въ 905 г. № 7555, гдѣ уѣздъ указ. неправильно, каторж. раб. 5 л. 10 м. и 15 дн. Исп. 16 Апр. 907. | 900 105061 1647 У. | 97 64388 169 М. | 98 72621 170 М.
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