Черкесов Иван Гаврилов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Черкесов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Гаврилов
- Дата исполнения приговора
- 09 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 448
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141150. ЧЕРКЕСОВЪ, ИВАНЪ ГАВРИЛОВЪ. Сн. каз. х. Ключевскаго, ст. Кумылженской, Хопер. окр., 18 л.; — Хопер. С. М. С. 16 Сент. 909, 11, 1 п. 170¹ М., тюр. 3 м. Исп. 9 Окт. 909.
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