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Черкесов Иван Гаврилов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Черкесов
Имя
Иван
Отчество
Гаврилов
Дата исполнения приговора
09 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 448
Источник
Скан
Оригинальная запись
141150. ЧЕРКЕСОВЪ, ИВАНЪ ГАВРИЛОВЪ. Сн. каз. х. Ключевскаго, ст. Кумылженской, Хопер. окр., 18 л.; — Хопер. С. М. С. 16 Сент. 909, 11, 1 п. 170¹ М., тюр. 3 м. Исп. 9 Окт. 909.

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