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Иванов Всеволод Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Иванов
Имя
Всеволод
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
__ сентябрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 107
Источник
Скан
Оригинальная запись
3614. ИВАНОВ ВСЕВОЛОД НИКОЛАЕВИЧ, 25 л., Пермск. окр., Ленинск. р., д. Симоняты. Уральск. Облсуд. Ст. ст. 109, 1 ч. 169, 189, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. ІХ—24.

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