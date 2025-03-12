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Мотюхов Филипп Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мотюхов
Имя
Филипп
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
__ май 1908
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 346
Источник
Скан
Оригинальная запись
89897. МОТЮХОВЪ, ФИЛИППЪ ИВАновъ. К. Новоузенск. у., Федоровск. в., с. Ивановки, 30 л.; Саратовск. О. С., 134, 135, 2 ч. 1459, 1632 и 1634 У., каторж. раб. 10 л. Исп. въ Маѣ 908.

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