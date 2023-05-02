Николаюк Кондратий Адамович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Николаюк
- Имя
- Кондратий
- Отчество
- Адамович
- Дата исполнения приговора
- 16 май 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 185
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 27209. НИКОЛАЮК, КОНДРАТИЙ АДАМОВИЧ, 18 л. Гр. Бельск. у., Павловск. в.; — П. С. при карбате г. Борисоглебск. Кража, лиш. св. 10 м., по амн. нак. зам. пр. р. 10 м. Исп. 16 мая 920.
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